Els Bombers han atès 41 serveis per la pedregada a la Bisbal d'Empordà i Forallac fins a la matinada.

Trencament de teules, vidres en edificis i danys en el cablejat són els principals motius de les actuacions del cos d'emergències.

La pedregada històrica que va viure ahir el Baix Empordà i el Pla de l'Estany va causar molts problemes a la Bisbal i Forallac.

D'entrada, una nena de 20 mesos va resultar ferida molt greu i durant la matinada, ha mort a l'hospital Josep Trueta.

També va haver-hi més ferits, un d'ells és una dona que també va ingressar al mateix hospital de Girona i que ja s'ha donat d'alta. Però d'altres, de menys gravetat, van ser atesos al CAP. Els Bombers també van ajudar a atendre unes 26 persones que van patir contusions per la forta tempesta.

Avui és dia de balanç i els Bombers fan el seu: 41 serveis des de quarts de vuit del vespre fins entrada la mitjanit.

La Bisbal, l'epicentre

D'aquests, 39 van ser a la Bisbal i els altres dos, per afectacions a Forallac.

La pedregada va deixar unes pedres immenses, de 10 centímetres. Un diàmetre que no s'havia mesurat mai i és rècord des del 2002.

Això va causar sobretot problemes en teulats d'edificis de la Bisbal i els Bombers van haver d'actuar en diversos perquè van foradar les teules. També van haver de fer tasques de sanejament per trencament de vidres de finestres, claraboies i fins i tot canals, que van quedar destrossades per l'impacte de les pedres.

A banda, de tots els serveis, cal destacar que 11 van ser per problemes en cablejat. Alguns pals van caure i va caure i en altres, feien guspires i els Bombers van haver d'actuar. Un cop finalitzat el servei es va alertar la companyia.

La major part dels serveis es van concentrar a ple centre de la Bisbal, on aquella hora hi havia molta més gent, per exemple, tenen força serveis al carrer Ample, el carrer Nou, entre altres.

Tota la feina la van realitzar set dotacions que es van desplaçar sobre el terreny i d'aquestes, dues van ser autoescales, per així poder arribar al cim dels edificis.

Al Pla de l'Estany els Bombers no van atendre cap servei, una àrea que també va patir la tempesta amb forta pedra.