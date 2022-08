El Govern ha anunciat que activarà les ajudes d'emergència per ajudar a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà a resoldre els desperfectes que ha ocasionat la tempesta d'aquest dimarts al vespre. El vicepresident Jordi Puigneró ha detallat que en un primer moment es donarà aquesta ajuda econòmica i posteriorment s'estudiarà si cal declarar el municipi com a zona catastròfica. Per altra banda, els Mossos d'Esquadra han confirmat que s'han atès a 67 persones per ferides provocades per la tempesta i algunes s'han atès al CAP i d'altres a l'hospital de Palamós (Baix Empordà). En paral·lel, l'ajuntament ha baixat les banderes a mig pal en senyal de dol per la nena que ha mort a causa d'un impacte d'una pedra que va caure durant la tempesta.