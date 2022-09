Un centenar de persones han participat en el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà aquest dijous al migdia en senyal de dol per la menor morta a causa de la pedregada. L'alcalde del municipi, Enric Marquès, ha presidit aquest acte institucional en què hi han assistit diversos regidors i treballadors municipals, a banda dels pares i familiars de la nena de 20 mesos que va perdre la vida al rebre un impacte per un bloc de gel. Els familiars han repartit globus blancs entre els assistents que han deixat volar amunt una vegada ha finalitzat el minut de silenci. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà finalitzarà demà els tres dies de dol decretats des d'aquest dimarts com a mostra de condol.