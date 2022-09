L'entitat Submon estudiarà l'estat de la posidònia que hi ha a Cala Montgó, a Torroella de Montgrí a través de l'anàlisi de les boies de fondeig. A partir del dilluns, l'entitat identificarà els blocs de formigó que estan integrats a les praderies de posidònia i valorar-ne la seva extracció. Aquesta planta aquàtica forma boscos submarins i és important per la biodiversitat i per regular el canvi climàtic a causa de la seva capacitat per fixar CO2 al fons marí. La planta genera oxigen al mateix temps que reté el carboni. A més, la posidònia és una espècie protegida a nivell nacional i també internacional.