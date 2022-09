Castell d’Aro celebra del 7 a l’11 de setembre la Festa Major 2022, amb una vintena d’activitats que recuperen la normalitat després de dues edicions marcades per diverses adapatcions arran de la pandèmia.

Gairebé totes les propostes són gratuïtes (excepte la Tractor Beer, l’arrossada popular i la Marxa de l’Escurçó), i prenen l’aire lliure com a escenari principal.

L’agenda d’actes ofereix una combinació per a tots els públics i edats, on la música i les propostes familiars i populars són les grans protagonistes d’una programació. Aquesta està dissenyada per l’entitat local Associació Casino Castellarenc amb la col·laboració institucional de la regidora de Cultura de l’Ajuntament del municipi.

L’activitat s’inicia dimecres 7 de setembre a la plaça Poeta Sitjar amb el pregó a càrrec de Concepció Albertí a les 19h, on tot seguit hi haurà el concert ‘Les dones de la meva vida’ amb Elena Gadel i Marta Robles a les 19.15h, i finalment, tindran lloc les havaneres de la mà de Peix Fregit.

Dijous 8 de setembre, a la mateixa plaça de 10h a 13h, hi haurà inflables, llits elàstics i altres instal·lacions infantils diverses. Mentrestant, a les 12h hi haurà la missa solemne a l’església de Santa Maria, on tot seguit, hi farà una actuació lírica el baix Pau Llensa. A la tarda, a les 17h, hi haurà circ amb Filibusters. Tot seguit, es podrà presenciar sardanes amb l’Orquestra Selvatana que estrenarà la peça inèdita ‘Casino Castellarenc 1888’. El final del dia, a les 22.30h hi haurà el concert i ball a la Sala Polivalent.

Pel que fa al divendres 9 de setembre, i com els darrers dies, a la plaça Poeta Sitjar, s’iniciarà la festa a les 17h amb animació infantil amb Adan Xou. A les 22h es presenciarà la primera edició de la Tractor Beer amb un recorregut amb la Xaranga Xino Xano, DJ Kai i la carrossa de la Colla de Carnaval La Banda del Pati, a més, dels concerts de Tutu-Keke. A la mitja nit hi tocarà la coneguda Orquestra Di-Versiones.

El dissabte la jornada serà més completa, la qual començarà a les 9h, amb l’11a Marxa Popular de l’Escurçó amb dos circuits: 7,5Km +322m i 12Km +574m. A les 12h, exhibició de dansa urbana amb One Unity i Mistreet Dance Studio, i cap el migdia, a les 13.30h, s’hi farà l’arrossada popular elaborada pel Xef Cornetes. A les 16h hi haurà dues activitats proposades: ‘crossfit’ amb 77 Feet Costa Brava i una cursa de BTT no competitiva per a infants de sis a dotze anys. La nit començarà amb un triple concert amb Pau de Pons, Hotel Cochambre i DJ Kharloss Selektah.

Finalment, diumenge 11 de setembre es farà una pujada a la Font del Ferro amb el Grup Natura Sterna, una festa ‘holi’ d’escuma amb concerts, i a les 22h hi haurà espectacle de foc i pirotècnic dels Diables de Pere Botero.

També circularà el Trenet de la Vall d’Aro els dies 8, 10 i 11.