L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha organitzat tres activitats esportives dirigides, tenint el compte els diferents nivells d’intensitat: control postural, condicionament físic i total fit.

L’activitat de control postural combinarà les modalitats de ioga, pilates, hipopressius, el control de la respiració i la suavitat dels moviments tindrà un paper fonamental per incrementar la sensació de benestar en les persones participants. Aquesta activitat es podrà realitzar en horari de matins, els dimarts, dimecres i divendres.

A l’activitat de condicionament físic es combinaran exercicis de tonificació muscular i exercicis cardiovasculars amb suport muscular. Els dimarts, dimecres i divendres al matí serà l’horari d’aquesta activitat.

L’activitat de total fit està adreçada per aquelles persones que busquen més intensitat i es combinaran exercicis de força amb exercicis de resistència d’intensitat mitja. El total fit es farà els dilluns i dimecres, de les cinc de la tarda a les 17.50 h.

Les classes es faran al Pavelló Municipals d’Esports de Torroella de Montgrí.

Les inscripcions a les activitats per aquest curs escolar 2022/23 ja estan obertes. Les tarifes van des del 15 euros per dues hores als 35 euros, per poder participar en totes les activitats dirigides programades tant a horaris de matins com de tardes.