El Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) dels Bombers s'ha desplaçat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà per analitzar les teulades del municipi i un dron ha sobrevolat el municipi per detectar les zones més afectades per la pedregada de dimarts. Precisament, el fenomen va provocar danys importants en cobertes d'uralita i el Consell Comarcal oferirà, a partir de dimarts, als particulars material de seguretat per manipular-lo. A més, a partir del 7 de setembre habilitarà un espai davant de la deixalleria per llençar el material manipulat.

D'altra banda, l'empresa especialitzada en vidres per a vehicles Carglass s'ha instal·lat provisionalment a Vullpellac per facilitar el canvi de llunes dels vehicles danyats. El servei s'activarà dilluns i els interessats poden demanar cita a través de la companyia. En paral·lel l'Ajuntament no cobrarà taxes per les obres de reparacions de teulades afectades per la pedregada durant els mesos de setembre i octubre.