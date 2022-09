Càrites Sant Feliu de Guíxols-Vall d’Aro busca nous voluntaris per ampliar l’equip per als serveis del Banc d’Aliments i el rober, per tal de «consolidar l’estructura» d’aquest voluntariat, explica Xavier de Blas, membre de l’equip de Càritas.

Des de l’entitat demanen «persones actives per col·laborar habitualment o de forma puntual» tant a un servei com l’altre, i de Blas assenyala que al setembre «previsiblement tindrem més usuaris». En el cas del Banc d’Aliments se cerquen persones que puguin ajudar a la Parròquia de Santa Maria els dijous i divendres de 15:30 a 18:30, mentre que pel rober de la Parròquia de Sant Joan de Viartagues, demanen voluntaris els dimecres de 9:30 a 12 i un segon matí a concretar.