Un centenar de persones van participar ahir al migdia en el minut de silenci que va organitzar l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en senyal de dol per la menor morta a causa de la pedregada. L’alcalde del municipi, Enric Marquès, va presidir l’acte institucional, que va tenir lloc al migdia, en el qual van assistir diversos regidors i treballadors municipals, a banda dels pares i familiars de la nena de 20 mesos que va perdre la vida en rebre un impacte per un bloc de gel. Els familiars van repartir globus blancs entre els assistents que van deixar volar amunt una vegada va finalitzar el minut de silenci. L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà finalitza avui els tres dies de dol decretats des d’aquest dimarts com a mostra de condol.

La ciutat continua trasbalsada per la pedregada que va caure dimarts al vespre al municipi. Teulades, vehicles, ocells i camps també van quedar afectats pel fenomen meteorològic que amb deu minuts va tenyir la Bisbal de blanc.

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va informar ahir que cedien el pavelló firal a les empreses asseguradores per tal que puguin arreglar els cotxes que tenen els vidres trencats. L’alcalde, Enric Marquès, va recordar ahir que la pedregada va afectar molts vehicles i «algunes persones tenen complicat traslladar el vehicle a un altre municipi». Per això una empresa va demanar utilitzar les instal·lacions perquè els vehicles afectats poguessin anar-hi per fer la reparació i resoldre la paperassa. L’ajuntament va acceptar la proposta i la va fer extensiva a la resta de companyies. L’empresa Ralarsa, insta·lada al pavelló, ha reparat ja més de 650 vidres. Per altra banda, l’alcalde també va anunciar que agilitzaran i bonificaran les taxes i llicències d’obra que siguin per reparar els desperfectes ocasionats en les teulades i terrats. Així, quan els propietaris hagin parlat i acordat el projecte amb l’asseguradora, «només caldrà entrar la comunicació a l’Ajuntament i començar les obres». Posteriorment, el consistori contactarà amb els propietaris per concretar les obres i caldrà que presentin l’informe de les asseguradores per «discernir» si ja s’ha arreglat una coberta afectada per la pedregada.

D’altra banda, el museu Terracotta restarà tancat els propers dies pels desperfectes ocasionats a la teulada per la pedregada de dimarts. Assenyalen que per preservar la seguretat dels seus usuaris, tanca per reparar el material malmès.