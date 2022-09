Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 71 anys per llençar una gossa en una bassa de Santa Feliu de Guíxols amb una corda al coll lligada a un bloc de formigó. L’animal va morir agonitzant a la bassa, que a més estava envoltada d’una tanca d’uns dos metres d’alçada i sense cap possible sortida.

Una persona va denunciar que havia aparegut un animal mort flotant en una bassa a la zona de Sant Amanç. La gossa no duia xip però els agents van esbrinar que el detingut havia dut l’animal a un veterinari assegurant que se l’havia trobat i que estava malalta. La gossa tenia leishmaniosi. Els Mossos el van citar a declarar i el van acabar arrestant després que admetés els fets.

El cas es remunta a l’11 d’agost. Una persona va donar l’avís que havia vist un animal mort en una basa, que està envoltada per una gran tanca de dos metres d’alçada i on fa uns mesos ja hi va aparèixer un altre gos mort.

Sense xip identificador

Els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació i, tot i que l’animal no duia cap xip identificador, van esbrinar que el seu propietari l’havia dut a un veterinari assegurant que se l’havia trobat i que estava malalta, tenia leishmaniosi. Tenia una nova cita però la va anul·lar assegurant que l’animal ja estava millor. La investigació, però, va concloure que la gossa era seva.

Amb aquesta informació, els Mossos van citar l’home, de 71 anys, i li van prendre declaració. L’home va acabar reconeixent els fets i el van arrestar per un delicte de maltractament d’animal domèstic.

L’home va llençar la gossa viva per sobre de la tanca que envolta la bassa. L’animal duia una corda lligada al coll i a l’altre extrem hi havia un bloc de formigó d’uns 60 centímetres.