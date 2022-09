L’òptica Pardo de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha posat en marxa el primer sistema de detecció de disfuncions visuals amb intel·ligència artificial i tecnològica 3D a les comarques gironines.

WIVI Vision diagnostica i corregeix problemes com la supressió d’un ull, la precisió dels moviments oculars, la visió doble o la dificultat d’enfoc, que en la majoria de casos, els afectats no saben identificar. Això, a la vegada, pot provocar problemes d’aprenentatge, sobretot entre els més petits i els joves. La responsable de l’òptica, Marta Pardo, detalla, a més, que en persones adultes, augmenta el risc de patir accidents. Es calcula que tres de cada 10 menors de 15 anys poden presentar disfuncions visuals que es poden corregir.

El sistema es composa d’unes ulleres de visió 3D i una pantalla amb diferents sensors que mesuren més de 50 paràmetres visuals. El sistema capta, entre altres, els moviments dels ulls davant un videojoc especialment dissenyat per detectar disfuncions visuals i elaborar un diagnòstic precís. El 95% dels símptomes es redueixen o desapareixen amb un entrenament visual d’entre 2 i 3 mesos.

No es poden concentrar

«Hi ha infants amb baix rendiment escolar que l’únic problema que tenen és una dificultat visual», explica Pardo. «Fins i tot hi ha casos en què es confon un problema de vista amb una dislèxia o un TDAH.

Són infants i joves que no es poden concentrar, que no aconsegueixen llegir correctament, i per tant, inquiets i poc atents», afegeix la professional. I és que, quan no es pot enfocar bé la vista, «el cervell necessita concentrar tot l’esforç en distingir una línia de l’altra, per exemple, no s’és capaç de processar la informació escrita».

L’start-up tecnològica E-HEALTH Technical Solutions, amb seu a Barcelona i Bilbao, ha creat aquest sistema, que consisteix en un software que proporciona tant una avaluació visual completa de diferents paràmetres visuals com els entrenaments de les disfuncions visuals.

Gràcies a la intel·ligència artificial, elabora un pla personalitzat per a cada pacient, amb llibertat de moviment del pacient davant la pantalla, amb una elevada precisió en temps real i reduint el temps de tractament d’un any a tres mesos.