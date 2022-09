L’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura va anunciar ahir que les sol·licituds de llicència d’obra o comunicats d’ora requerits per l’arranjament de teulades o altres elements d’edificacions afectats per la pedregada estaran exemptes de pagament de l’impost ICIO, de les taxes urbanístiques i de les taxes d’ocupació de la via pública. L’equip de govern ha decidit prendre diverses mesures necessàries per a facilitar les obres de reparació de desperfectes que va causar la pedregada del dimarts passat, deixant cotxes i teulades destrossats.

Les sol·licituds d’aquells que iniciïn obres de reparació s’han de fer pel tràmit habitual i cal que la persona que ho demana aporti la documentació necessària que justifiqui les afectacions que els va deixar la calamarsada, a través de fotografies o un comunicat de la companyia d’assegurances, per exemple. Des de l’Ajuntament recalquen que qualsevol actuació que requereixi ocupació de via pública ha de ser corresponentment notificada al consistori per deixar-ne constància. En cas que algun ciutadà o ciutadana tingui dubtes relacionats amb la gestió amb l’assegurança, el consistori manifesta que es pot dirigir al Consell Comarcal del Baix Empordà perquè l’atenguin. D’altra banda, també es pot trucar al 972 64 23 10 de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Si la consulta ho requereix, elles mateixes gestionaran la cita amb l’Oficina Comarcal de Consum del mateix Consell Comarcal del Baix Empordà. L’Ajuntament vol fer palès també que no és competència consistorial que la zona afectada es declari catastròfica, i que s’haurà d’esperar al veredicte de la Generalitat, després que el vicepresident Jordi Puigneró visités el municipi de la Bisbal dimecres passat per fer un balanç sobre la pedregada del dimarts i anunciar que s’activaran ajudes d’emergència per fer front a les destrosses. A més, va comunicar que declarar zona catastròfica encara s’havia d’estudiar.