L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palamós ampliarà i millorarà els elements de la pista d’skate que es troba ubicada a la zona esportiva de Josep Massot i Sais (Pla de Nau), al costat de la sala Dojo. L’equipament compta amb una pista de 780 metres quadrats amb diferents elements i obstacles específics per a la pràctica d’aquesta modalitat de patinatge, i ara s’ampliarà amb dos elements nous que inclouran rampes de diversos graus d’inclinació. A més, es millorarà un dels existents amb la ubicació de paviment continu per tal de facilitar les acrobàcies i els equilibris amb els patins. Tots els mòduls són i seran homologats per a la pràctica d’aquest esport i compleixen la normativa de seguretat i sorolls vigent.

Es preveu que aquests treballs puguin executar-se durant el darrer trimestre d’aquest any, i se sumaran a les millores que ja es van incloure en la primera fase de reforma d’aquesta pista, realitzada l’any 2020. El pressupost previst del projecte és de 35.000.