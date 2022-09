Un jove de 21 anys ha resultat ferit greu en caure d'una bastida a Forallac. El SEM l'ha evacuat amb helicòpter a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'accident laboral ha succeït pels volts de dos quarts de quatre de la tarda en una nau a peu de la GI-644.

El jove treballava en una bastida i per causes que es desconeixen s'ha precipitat d'una altura d'uns set metres. Arran dels fets, ha quedat malferit i presentava una possible fractura de la pelvis.

El jove ha quedat inconscient arran de la caiguda.

A lloc s'hi han desplaçat els Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra. Efectius dels Bombers i del SEM han immobilitzat el ferit i posteriorment, el SEM l'ha evacuat en estat greu amb l'helicòpter al Trueta.