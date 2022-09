Tornar-se a banyar al mar divuit anys i un caminador després

Encara falta més d’una hora perquè el transport adaptat de la Creu Roja el passi a recollir, però Antonio Colomer (78 anys) ja ho té tot a punt per a marxar a la platja. I és que, com cada dimarts, el portaran fins a Torre Valentina per a banyar-se. Una retrobada que, celebra, s’ha convertit en el «millor moment de la setmana».

De fet, abans que la salut s'interposés en el seu idil·li, no faltava mai a la seva cita amb el mar. «Feia 18 anys que no podia anar a la platja perquè vaig amb caminador i les cames ja no m’aguanten a la sorra», lamenta. I tot i que la seva «màxima felicitat» era nedar, hi va haver de renunciar. De fet, recorda que el seu vincle amb la platja és tan intens i honest, que fins i tot hi va aprendre a caminar. «La meva mare tenia una foto meva agafat a la cua d’un gos i fent els meus primers passos a la sorra», assegura.

Però ara, gràcies a una iniciativa que va posar en marxa l’any passat l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la recent incorporació de la Creu Roja, torna a ser «feliç». «La primera vegada que vaig tornar a entrar a l’aigua em vaig emocionar, només tenia ganes de plorar», confessa, i afegeix que «abans em sentia fràgil però dins l’aigua em crec invencible». I és que un cop arriben a la sorra, l’acompanyen fins al trencaonades, on dos professionals l’acomoden en una cadira amfíbia. «I durant dues hores gaudeixo el que no està escrit, em sento segur i immensament afortunat», assegura. De fet, hi va encara que estigui núvol. «No m’ho perdo mai, encara que faci un dia gris hi vaig i passem el matí parlant a la sorra», assenyala.

El vincle amb el món

De fet, aquesta experiència li permet conèixer (o retrobar-se) amb més persones grans, veïns de Calonge i Sant Antoni. I és que des que va morir la seva dona ara fa deu anys, se sent sol. «La malaltia que patim les persones grans és la soledat i la majoria de gent ni se n’adona», reclama. Però des que participa en la iniciativa, assegura que «és com si sempre tingués algú que m’espera». De fet, cada setmana coincideix amb dos jubilats més, amb qui han teixit un vincle d’amistat. «Jo el que necessito és companyia, tenir algú a qui explicar-li les meves pors i que m’escolti», afirma. I afegeix que «parlar amb persones que estan passant per la mateixa situació que jo em dona vida».

De fet, aquesta experiència els ha unit tant, que organitzen dinars i parlen cada dia per WhatsApp. «Cada matí ens preguntem: Bon dia, com et trobes?», afirma, i afegeix que «sempre parlem, encara que aquell dia no ens toqui anar a la platja». I és que així se sent acompanyat, perquè a Sant Antoni no hi té cap familiar. «La família que em queda viu al Barcelonès i al Maresme, però a vegades em sento com si s’haguessin oblidat de mi», lamenta.

El programa es desplega entre els mesos de juliol i agost. Però ara, Antonio Colomer haurà d’esperar-se fins a l’estiu vinent. «Ho trobaré molt a faltar, passaré tot l’any desitjant que torni a arribar l’estiu per a poder-me banyar al mar», confessa.

Un projecte en creixement

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha ampliat enguany el programa Bany Assistit, que ha passat d’atendre 10 usuaris al 2021 a acompanyar-ne 15 aquest 2022. La iniciativa està dirigida a persones grans, però també a persones amb dependència o amb mobilitat reduïda en situació de vulnerabilitat.

L’edició del 2021 va ser una prova pilot que va servir per ratificar l’èxit del projecte. «L’any passat va tenir una excel·lent rebuda i ara hem volgut ampliar-lo i consolidar-lo», sosté la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Mercè Orduña. A més, assenyala que aporta als beneficiaris un «alt nivell de benestar físic, emocional i social». La iniciativa, de moment, tindrà una durada de 4 anys.

El projecte va néixer després de detectar una situació de soledat no desitjada àmpliament estesa. I van decidir posar fil a l’agulla. «Vam apostar per a crear una activitat que fomentés l’envelliment actiu i que ajudés a millorar les relacions socials de la gent gran», explica la treballadora social de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Neus Velasco.

De fet, el programa també ha servit per a detectar necessitats no diagnosticades entre els usuaris per a poder intervenir. «En aquest espai les persones s’obren molt i es crea un vincle molt fort entre els professionals i els usuaris, que ens permet detectar problemàtiques que potser d’una altra manera no s’atrevirien a confessar-nos», afirma. Des de casos de maltractament a manca d’ingressos per a poder arribar a final de mes. D’altres, assegura, poden ser dubtes que els faria vergonya formular, com on poden aconseguir un caminador. «Aquest confiança que s'ha creat arran de veure'ns cada setmana és molt positiva per nosaltres», conclou.