Una infermera denuncia la falta de material de socorrisme a Palamós

Una infermera va denunciar a finals d’agost la falta de material en els equips de socorrisme de la platja de Palamós, després de participar en la reanimació de dues persones que s’havien ofegat a la platja Gran del municipi i percebre que els socorristes no disposaven del «material necessari». El dia 13 d’agost, un primer ofegament va tenir lloc a la platja de Palamós, i al cap de dos dies, el 15, va haver-n’hi un segon. L’equip de socorrisme de la platja va haver d’actuar perquè les persones afectades van patir indisposicions dins de l’aigua i van quedar inconscients. La casualitat va fer que ambdós dies la professional, que treballa a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, es trobés a la platja i, en adonar-se de la situació, va acostar-se «ràpidament» a ajudar.

«Instint d’infermera»

«El meu instint d’infermera no va dubtar ni un moment en ajudar a socórrer. Vaig ajudar a fer reanimació cardiopulmonar (RCP) i vaig demanar un tub de Guedel per ajudar a desobstruir les vies, però no en tenien», explica M. G., la professional del Trueta. El tub de Guedel s’utilitza per mantenir obertes les vies respiratòries superiors del pacient. També va demanar una mascareta d’oxigen d’adult, ambdós dies, però assenyala que només en tenien de pediatria, que «no s’adapten igual de bé en una cara adulta».

M. G. detalla que els socorristes eren joves i ressalta que l’experiència en aquest cas «és molt important». Entén que no tothom té la seva, però pel que fa al material, considera que hi hauria d’haver una «mica més de control» per assegurar-se que hi ha tot el requerit. Per sort, es va salvar la vida de les dues persones afectades.

M. G. va decidir comunicar la situació a l’Ajuntament per poder actuar de la manera més efectiva possible en cas que l’equip de socorrisme es trobi en una altra situació similar. Des del consistori són conscients de la situació i hi estan treballant per esclarir els fets dels dies 13 i 15 d’agost. El regidor de Medi Ambient, Platges i Entorn Natural de Palamós, Xavier Lloveras, afirma que quan comença la temporada d’estiu es fan auditories i al llarg dels mesos estivals es revisa que tot el material sigui l’adient. «Pel que fa al material que disposaven és correcte. Ara estem recopilant les dades del SEM i de l’empresa de socorrisme per arribar al fons de l’assumpte», declara.

«No som un hospital»

L’empresa de socorrisme contractada a la platja Gran de Palamós, Marsave Mallorca, explica que ja van presentar l’informe a l’Ajuntament i que ara els queda esperar. En ell, afirmen que cada dia es comprova tot el material abans de l’inici de l’activitat. Destaquen, però, que no són «un hospital» i que alguns materials no estan obligats a utilitzar-los, ja que s’encarreguen de fer «primers auxilis». Ara, resten a l’espera que l’Ajuntament doni una resposta al respecte.

Segurament la tindran «aviat», afirmen des del consorci. Tot i això, el regidor manifesta que «es revisaran els protocols perquè si torna a passar, hi hagi una orientació per tractar la situació de manera més correcta».