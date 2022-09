L'escola Joan de Margarit de la Bisbal d'Empordà no podrà començar fins dilluns que ve pels desperfectes que la pedregada va provocar al sostre de la part antiga del centre. La calamarsa, amb pedres de fins a 11 centímetres, va malmetre greument el teulat de l'espai, on s'ubicava P3, P4, P5, el menjador i alguns cursos d'FP i Batxillerat. La situació els està obligant a traslladar les aules en altres punts del centre a contrarellotge per poder obrir portes el 12 de setembre. La seva directora, Remei Geli, explica que es va acordar clausurar l'edifici per remodelar tot el teulat i es calcula que les obres s'allargaran tot el curs escolar.

L'inici del curs escolar a la Bisbal es retarda. El centre Joan de Margarit no podrà obrir portes fins dilluns que ve i el personal del centre treballa a contrarellotge per reubicar les aules de l'antic edifici. La forta pedregada de la setmana passada va malmetre greument la teulada de l'edifici, on hi havia els cursos d'infantil, el menjador i part dels cicles de Formació Professional de l'institut del municipi. Ajuntament i Departament van acordar clausurar l'espai i es calcula que les obres de reparació duraran entre 8 i 10 mesos. Comença el curs escolar: «Ja en teníem ganes, l'estiu se'ls fa massa llarg» Per això, cinc grups amb un total de 120 alumnes es reubicaran a l'edifici de primària i també s'hi traslladarà el menjador. També es buscarà una nova ubicació per als alumnes dels cicles formatius. La seva directora, Remei Geli, diu que els canvis que estan fent ja estan pensats per tot el curs. La resta de centres educatius del municipi també van patir alguns desperfectes, però han pogut començar el curs aquest dilluns amb normalitat.