Detingut un zelador de l’hospital de Palamós per abusar d’una pacient

Els Mossos d’Esquadra han detingut un zelador de l’hospital de Palamós per presumptes abusos sexuals a una pacient. Es tracta d’un home de 34 anys a qui acusen d’aquest delicte sexual i que fins ara no comptava amb antecedents policials. Els fets es van produir el 31 d’agost quan una noia jove -que és major d’edat- es trobava en observació a l’hospital comarcal de Palamós. La jove es trobava molt dèbil arran d’un dolor toràcic i mentre estava estirada va notar com diverses vegades un zelador li feia tocaments a través de la roba. Arran d’això, va presentar la denúncia als Mossos d’Esquadra i l’endemà, 1 de setembre, els agents de la Unitat d’Investigació de la Bisbal van detenir al presumpte autor dels abusos. La detenció es va realitzar a la tarda i fonts pròximes al cas apunten que el zelador en el moment dels tocaments creia que la noia no els havia notat perquè pensava que estava inconscient i no desperta malgrat trobar-se en observació al centre sanitari. L’arrestat, que està acusat d'un delicte d’abusos, va prestar declaració a la comissaria dels Mossos de la Bisbal amb un advocat i posteriorment, la detenció va quedar sense efecte. Ara el jutge el citarà perquè presti declaració.

Segons fonts dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) consultades per aquest diari, «s’ha col·laborat amb la pacient en tot moment davant la seva denúncia i s’ha facilitat tota la informació requerida als Mossos d’Esquadra». A més, s’ha obert un expedient informatiu intern per esclarir els fets i, actualment, el professional no està treballant perquè està de baixa però no s’ha concretat si segueix en plantilla.