Els veïns del Baix Empordà han començat a portar el fibrociment destrossat per la pedregada de la setmana passada a l'espai habilitat al costat de la deixalleria. Es tracta d'un material que podria contenir amiant, una substància contaminant i molt perillosa si es respira. Per això des del Consell Comarcal del Baix Empordà ofereixen equips de protecció per garantir que la gent retiri les restes d'aquest material en condicions. Aquest dilluns es van repartir més de 60 equips i durant el dimarts ja s'han dipositat les primeres restes de material. Des del consell recorden que aquest servei és gratuït, però serveix només per «retirar les restes» que han caigut i no per substituir el teulat, ja que seria perillós que ho fessin els particulars.

Des d'aquest dimecres a primera hora els veïns de la Bisbal d'Empordà i altres municipis de la comarca afectats per la pedregada de fa una setmana poden començar a portar les restes de fibrociment a un espai habilitat al costat de la deixalleria comarcal. Es tracta d'un servei que ha posat el Consell Comarcal del Baix Empordà per facilitar la retirada d'aquest material, que a vegades pot contenir amiant i pot ser contaminant. El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, ha recordat que per utilitzar aquest servei «a cost zero», els veïns han de demanar hora a través de la pàgina web i posteriorment anar a recollir un equip de protecció a la mateixa deixalleria o al Consell Comarcal. Loureiro ha insistit en la importància de fer servir aquests equips de protecció per evitar la contaminació per amiant. Peücs, granota, guants i mascareta Els equips consisteixen en uns peücs, una granota, dos guants i una mascareta. En el cas en què els veïns del Baix Empordà no vulguin fer servir aquest equip, el president del Consell Comarcal remarca la importància de portar mascareta i roba vella, que caldrà llençar després de retirar tot el material de fibrociment. També els donen una saca amb material especialitzat on han de dipositar el fibrociment. Per altra banda, el Consell Comarcal ha elaborat una guia que detalla com retirar les restes de fibrociment sense risc de contaminació. Aquest document, elaborat amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Residus, està penjada a les pàgines web de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i del Consell Comarcal del Baix Empordà. Una vegada tenen tot l'equipament, el Consell Comarcal els dona dia i hora perquè portin les restes en un solar que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha cedit al costat de la deixalleria. Allà els espera un operari d'una empresa especialitzada en la retirada d'aquest material per emmagatzemar-ho tot. Quan l'espai queda ple, un camió transporta les restes a una planta de tractament especialitzada. Més de 60 equips repartits en un sol dia El Consell Comarcal del Baix Empordà va rebre els equips de protecció el dilluns i la ciutadania va començar a poder-los anar a recollir. Durant tot el dimarts es van entregar 60 equips, però encara al llarg del dimecres se n'han donat i confien que continuaran fent-ho en els pròxims dies. De fet, Loureiro ha remarcat que mantindran aquest servei «fins que calgui». El president del Consell Comarcal ha insistit en el fet que es tracta d'un «servei essencial i útil» que, a més, va a càrrec de l'administració. Només material afectat per la pedregada Des del Consell Comarcal del Baix Empordà insisteixen en el fet que els particulars afectats per les pedregades retirin només les restes trencades de fibrociment. Pel que fa a la resta de teulat, recomanen que sigui una empresa especialitzada qui s'encarregui de la reparació perquè es farà amb garanties.