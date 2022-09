Els alumnes d'alguns cicles formatius de l'institut de la Bisbal d'Empordà començaran el curs dilluns que ve en diversos equipaments municipals. Aquesta és la solució que el centre i l'Ajuntament de la Bisbal han trobat després que la pedregada d'ara fa una setmana destrossés un dels edificis on el centre feia classes. De moment, els alumnes de 1r de Jardineria i Floristeria començaran el curs el dilluns al Terracotta Museu, conjuntament amb els de Terrisseria. Per altra banda, els estudiants de 1r d'Integració Social i els d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència ho faran entre l'ajuntament vell i les escoles velles. Per contra, la direcció ha encabit dos grups de 2n de batxillerat en aules buides que quedaven al centre.

Aquest dimecres al matí els timbres dels instituts d'arreu de Catalunya han tornat a sonar indicant l'inici de curs, el retorn a les aules per a 52.111 alumnes gironins d'ESO, batxillerat i cicles formatius. A l'institut de la Bisbal d'Empordà, però, aquest inici de curs no ha estat per a tothom. La pedregada de just fa una setmana va deixar un dels edificis del centre fora de servei i això ha suposat haver de reubicar una part dels estudiants en altres llocs. Per una banda, dos grups de 2n de batxillerat s'han traslladat en aules lliures que hi havia al mateix centre i això ha fet que aquest dimecres els estudiants poguessin tornar «amb normalitat», segons ha apuntat el director del centre, Jordi Ferrer.

Per altra banda, els alumnes de primer d'alguns cicles formatius s'hauran d'esperar al dilluns de la setmana que ve per començar les classes. Es tracta dels cursos de Jardineria i Floristeria, Terrisseria, Integració Social i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. En el cas dels estudiants de Jardineria i Floristeria faran classes al Terracotta Museu. En aquest espai ja hi havia els alumnes del cicle formatiu de Terrisseria. Així i tot, les classes no començaran fins dilluns que ve, quan s'hagi reparat la teulada d'aquest museu que també va quedar malmesa per la pedregada.

Les escoles velles i l'ajuntament vell, aules provisionals

Pel que fa als estudiants de primer dels altres dos cicles, se'ls distribuirà entre dos equipaments municipals: les escoles velles i l'ajuntament vell. Actualment, s'estan condicionant els espais que es convertiran en aules i per això la previsió és que dilluns ja estigui tot a punt. El director recorda que algunes de les assignatures d'aquests estudis necessiten tallers i una infraestructura que no és fàcil de tenir en qualsevol espai buit. Per això necessiten uns dies per adaptar els equipaments que l'Ajuntament de la Bisbal cedeix a l'institut.

Previsió de vuit mesos d'obres

La pedregada va afectar especialment un dels edificis de l'institut i la previsió és que es tardin vuit mesos com a mínim per reparar els desperfectes. De tota manera, el director ha anunciat que ja han planificat el curs com si els alumnes no poguessin tornar al centre fins al setembre vinent.