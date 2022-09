La Generalitat ha obert una línia de subvencions extraordinària de 6 milions d'euros per retirar les cobertes de fibrociment que tenen amiant d'empreses i entitats que van patir les conseqüències de la pedregada al Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà. Es tracta d'uns diners mobilitzats des del Departament d'Acció Climàtica, l'Agència Catalana de Residus i el Departament d'Empresa i Treball. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha anunciat aquest dijous al migdia en una visita a diverses empreses afectades per la pedregada a la Bisbal d'Empordà. A més, Aragonès ha detallat que si els propietaris posen plaques solars als teulats, rebran una bonificació del 70% per la instal·lació.