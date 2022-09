El mercat setmanal de la Bisbal d'Empordà s'instal·larà, a partir de demà, al passeig Marimon Asprer i a l'aparcament contigu. Les destrosses de la pedregada que va cobrir la ciutat de blanc la setmana passada impedeixen garantir la seguretat vària de tots els espais del nucli urbà, i és per això que el mercat es reubica, provisionalment, al passeig. Des de l'ajuntament afirmen que la situació s'allargarà almenys un mes, ja que encara es reparen teulades malmeses.

Pel que fa a les parades de roba i complements, es trobaran al passeig Marimon Asprer, mentre que les d’alimentació s’instal·laran a l’aparcament. A canvi, s'habilitarà la zona d'estacionament de Can Balaguer, al carrer Ramon Masifern, com a aparcament de vehicles. Des del consistori recorden també que hi ha disponibles les zones d'aparcament del Camp de Futbol nou de la Bisbal i el del carrer Abat Oliba amb el carrer Jaume II. D'altra banda, també fan una crida als bisbalencs i bisbalenques a revisar i reparar les teulades del municipi afectades per la calamarsada, per tornar a la normalitat al més aviat possible.