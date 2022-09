El zelador detingut dijous passat pels Mossos d’Esquadra per presumptes abusos sexuals ha negat haver perpetrat els fets.

L’home, de 34 anys, va ser detingut per agents de la Unitat d’Investigació de la Bisbal d’Empordà després d’escoltar la declaració de la víctima, una noia de nacionalitat alemanya que estava en observació a l’hospital comarcal de Palamós. En la seva declaració policial, la noia va al·legar que havia notat que un treballador de l’hospital li llepava els peus, i que després va notar tocaments per sobre de la roba fins a set vegades. Va ser la descripció que en va fer i els detalls de la seva declaració que van dur els investigadors fins al zelador, que va ser detingut l’endemà dels fets. A l’habitació on hi havia la víctima no hi ha càmeres de vigilància.

Al cap d’unes tres hores, però, van alliberar-lo sense càrrecs, deixant la detenció sense efecte, i en aquests moments, segons explica el seu advocat, Ivan Paz, encara està pendent de prestar declaració davant el jutjat d’instrucció de la Bisbal que correspongui, on previsiblement també citaran la víctima. Després de la detenció, el treballador va demanar la baixa. L’advocat subratlla que l’home està molt afectat per les acusacions.

Fonts dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) van aclarir en aquest diari que han obert un expedient informatiu intern per esclarir els fets.