Com cada 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, la Bisbal d’Empordà celebra la Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines, combinant-ho amb d’altres activitats complementàries. Així, a més de la 34a edició de la fira ubicada al passeig Marimon Asprer, enguany també es farà la novena Jornada del Vermut i una visita guiada al Castell Palau.

La fira d’enguany serà la XXXIV edició, es farà de 9 a 14 h al Passeig Marimon Asprer i comptarà amb una quinzena d’expositors que oferiran tot tipus d’antiguitats i objectes de brocanteria, peces de col·leccionisme i joguines. Organitzada per l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, la fira compta amb la col·laboració de l’Associació Antiquaris, Brocanters i Restauradors de la Bisbal i rodalies.

Els populars sifons són els productes més característics de les fires de brocanters, una imatge iconogràfica del sector. És per això que, un any més, s’ha programat amb diferents bars i restaurants participants la 9a edició de la Jornada del Vermut. El fil conductor de la jornada gastronòmica és que el vermut sigui servit amb sifó conjuntament amb una tapa en els 6 establiments participants d’aquesta edició. Els establiments bisbalencs participants que oferiran el vermut el mateix dissabte 11 de setembre enguany seran: el Bar Muntanya, la Cafeteria l’Escut, la Pastisseria i Cafeteria Can Font, Can Willy, el Frankfurt Castell i el Bar Hostal Adarnius.

En el marc de l’Empordà Medieval, es farà una visita guiada al nucli antic i al Castell Palau de la Bisbal.