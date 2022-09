Junts per Santa Cristina assegura que manté el «compromís» amb l'equip de Govern que formen amb ERC i qualifica «d'afer intern» la destitució del primer tinent d'alcalde, Jordi Xifra, perquè es presenta com a cap de llista per una altra formació en les properes eleccions. En un comunicat, el regidor de Junts, Jaume Quintana, afirma que estaven «informats de la decisió» però que en cap cas «es va consensuar» amb ells. En aquest sentit, diuen que ho va gestionar l'alcaldessa personalment. «Hem de mantenir el compromís amb els nostres electors i continuar formant part de l'equip de govern durant els vuit mesos que queden de mandat per complir el programa electoral», afegeix Quintana.