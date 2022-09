El centre sociosanitari i residència assistida Palamós Gent Gran ha iniciat aquesta setmana la teràpia assistida amb gossos. L’activitat consisteix amb un taller de dues hores on una gossa (Noa) ajudarà a promoure i mantenir les funcions físiques, psicosocials i/o cognitives de les persones usuàries del centre. Serà de periodicitat quinzenal a la unitat de trastorns cognitius i també a la part de residència. Al centre de dia la periodicitat serà mensual.

La teràpia amb gossos s’incorpora així al programa d’activitats anuals que duu a terme el centre com són les passejades setmanals que es realitzen cada dimarts amb el voluntariat de la Creu Roja o el Programa “Apadrina un avi” conjuntament amb l’alumnat de 4t d’ESO de diferents instituts de Palamós.

L’activitat no és nova a Palamós Gent Gran. Gràcies a una subvenció de Caixabank, es va poder fer un petit tastet el 2017. Davant de la bona acollida tant dels i les usuàries com la plantilla del centre, aquest 2022 s’ha pogut incorporar com una activitat estable amb recursos propis del centre.

Teràpies assistides amb animals

Les teràpies assistides amb animals (TAA) són intervencions en les quals un animal és incorporat com a part integral del procés de tractament, amb l'objectiu directe de promoure la millora en les funcions físiques, psicosocials i/o cognitives de les persones tractades.

Les TAA s'ofereixen en una varietat d'ambients i poden ser en grup o individuals. Són dirigides per professionals amb coneixements especialitzats que elaboren un programa que forma part d'un tractament terapèutic com a part integral d'un procés de rehabilitació, mitjançant la interacció entre animal i pacient. En el cas de Palamós Gent Gran, es compta amb el suport de l’Associació DISCAN.

El gos és l'animal per excel·lència més utilitzat en aquest camp i són educats i entrenats perquè siguin un element motivador i d’interacció. D’aquesta manera es treballen determinades carències com poden ser: l'autocontrol, la relaxació, el fet de sentir-se útil, la mobilitat, la pèrdua de l'autoestima, la capacitat de resoldre conflictes, la memòria, les pors, les relacions socials, etc.

En la teràpia assistida amb gossos es tenen en compte totes les àrees d'aprenentatge, des de l'àrea psicològica i cognitiva, fins a la de comunicació i llenguatge, així com la psicomotora i l'àrea de socialització. A banda, en persones amb Alzheimer, l'agressivitat i els episodis d'ansietat disminueixen quan tenen un contacte regular amb animals de companyia. La influència clarament de l'animal, redueix l'estrès de fer front a aquesta malaltia.