Josep Xifra, que dilluns va ser destituït com a primer tinent d’alcalde de Santa Cristina, va acusar ahir l’alcaldessa del municipi, Lourdes Fuentes (ERC) de governar sense escoltar la resta de regidors de l’equip de govern (ERC-Junts). Xifra liderarà una candidatura d’independents en les properes eleccions municipals, fet que, segons Fuentes, ha estat determinant perquè se li revoquessin totes les competències. No obstant això, segons Xifra, quan va ser destituït «no tenia res signat amb cap altra candidatura, (....) si s’hagués produït, hauria estat el primer a presentar la meva renúncia».

Xifra va explicar ahir que després d’un bon inici de mandat, el temporal Glòria i la pandèmia van trencar el full de ruta del govern municipal. «En recuperar la normalitat», entenia que la manera de fer que «havíem dut a terme els primers mesos de mandat, on s’escoltava l’opinió de tots els membres del govern abans de prendre qualsevol decisió, es recuperaria», va dir, i afegir: «això no succeeix i pel camí han quedat importants projectes per Santa Cristina. S’han tancat les portes a escoltar tot l’equip de govern, primant exclusivament les decisions preses des de l’alcaldia», assegura.

Xifra va ser destituït el passat dilluns per voler-se presentar a les pròximes eleccions com a cap de llista d’una altra formació, una decisió que va prendre l’alcaldessa, assenyalen des de Junts per Santa Cristina, que qualifiquen l’assumpte d’«afer intern» del partit. Pel que fa a la presa de la decisió, el regidor de Junts, Jaume Quintana, va remarcar ahir que manté el «compromís amb l’equip de govern format amb ERC», però que sobre la destitució del tinent d’alcalde no «n’estaven informats». En el seu parer, la seva funció ara és «mantenir el compromís amb els electors i continuar formant part de l’equip de govern durant els últims vuit mesos de mandat, per complir amb el programa acordat», explica Quintana.

Si bé ara les competències d’Ordenació, planejament, gestió i disciplina urbanística i les Polítiques de sòl i habitatge han sigut assumides per l’alcaldessa, la portaveu del PSC Santa Cristina, Marta Poyatos, manifesta la preocupació per la situació, ja que «la legislatura encara no ha acabat i això genera incertesa». «Sense aquesta peça, el govern coixeja, i això dificulta moltes actuacions que encara estan per fer, com l’aprovació dels pressupostos i el POUM definitiu», remarca la portaveu.