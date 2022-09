L'empresa que substitueix els vidres trencats dels vehicles per la pedregada a la Bisbal d'Empordà canvia el pavelló firal per una antiga bugaderia a l'entrada del municipi. Des del dijous 1 de setembre, l'empresa havia instal·lat un taller improvisat a l'equipament municipal on treballaven deu operaris que arreglaven entre 60 i 65 cotxes al dia. Aquest divendres, però, han començat a desmuntar la paradeta per traslladar-se a un altre local. El motiu és que l'Ajuntament els ha demanat recuperar el pavelló per fer-hi les activitats extraescolars previstes. Durant aquesta setmana s'han arreglat uns 500 cotxes afectats per la pedregada de la setmana passada. La intenció és quedar-se a la nova nau fins a finals de mes.

La pedregada del dimarts de la setmana passada a la Bisbal d'Empordà va provocar destrosses a la majoria de vehicles aparcats a la via pública. Alguns, fins i tot, van veure com la tempesta els trencava els vidres de davant i del darrere i això va fer que no poguessin fer servir el vehicle. Davant de la necessitat de reparar els vehicles, una empresa especialitzada en aquestes reparacions va demanar a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà si es podien instal·lar al pavelló firal.

Es tracta d'un equipament que pot arribar a tenir uns 30 vehicles al mateix temps. La coordinadora de Ralarsa, Ana Larrea, explica que això els permet reparar uns 60 vehicles al dia. A més, Larrea ha detallat que el pavelló permet que «els cotxes entrin per un costat i surtin per l'altre». La disposició d'aquestes instal·lacions fan que els cotxes entrin per una porta i els operaris els col·loquen en diferents files per canviar els vidres i poden sortir per les portes d'emergència de l'altre costat del pavelló. Per assumir aquest volum de feina, l'empresa ha mobilitzat deu operaris de diferents punts de l'Estat que porten una setmana a la Bisbal d'Empordà. Larrea ha assegurat que han reparat entre 450 i 500 cotxes entre el dijous 1 de setembre i aquest divendres.

Trasllat a una antiga bugaderia

Ara l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha demanat recuperar les instal·lacions a l'empresa perquè hi ha moltes entitats que han de començar les activitats extraescolars. Per això aquest divendres ha estat l'últim dia que els operaris han treballat des del pavelló firal. A partir de la setmana vinent ho faran a una antiga bugaderia que hi ha a l'entrada de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, l'espai serà més petit i això alentirà el ritme de reparacions. «Donarem cites més espaiades», ha avançat la coordinadora de l'empresa. Per això des de Ralarsa preveuen quedar-se a la Bisbal d'Empordà fins a finals de setembre per acabar de reparar el mig miler de vehicles que els falten.