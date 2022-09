L’Ajuntament de Palafrugell rebrà una subvenció de 2,2 milions d’euros dels fons Next Generation a càrrec del programa Entorns Residencials de Rehabilitacions Programades (ERRP). Es tracta d’un ajut per millorar l’eficiència energètica dels edificis residencials que tenen unes característiques especials. Les actuacions consistiran en el tancament dels habitatges, aïllament de façanes i la coberta dels edificis, a més d’una intervenció tant al carrer García Lorca com els que envolten els edificis d’aquesta zona del municipi. En paraules de l’alcalde, Joan Vigas, aquesta actuació permet «intervenir en una zona on calia una inversió important i fer-ho d’una manera sostenible».

En un principi, s’havia sol·licitat una subvenció que arribava als quatre mil euros, i ara des de l’ajuntament hauran de valorar quines són les millors actuacions, a l’espera d’una nova de cara al futur.