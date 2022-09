Denunciaran al director del Vedruna de Palamós per la retirada del 25% de castellà

Dues setmanes després que el Departament d'Educació comuniqués a l'escola Vedruna de Palamós (un dels 27 centres educatius catalans que fins ara aplicava el 25% de castellà per resolució judicial) que aquest curs ja no ho haurà de fer, la família que havia sol·licitat l'aplicació de la quota es prepara per a emprendre mesures legals, tant contra la direcció del centre educatiu com contra el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

La presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya, Ana Losada, assegura que «en els propers dies la família presentarà una denúncia per via penal contra la direcció del centre educatiu» perquè, segons defensa, la retirada de les mesures cautelars és «il·legal». En aquest sentit, Losada sentencia que «cap resolució judicial es pot retirar sense una autorització de la Justícia». L’associació, que vehicula els recursos de les famílies afectades per la retirada del 25% de castellà i els proporciona assessorament legal, també ha amenaçat amb més accions penals. D’una banda, assenyala que està «valorant» presentar una denúncia contra la Fundació Vedruna Catalunya, així com també anuncia que vol emprendre mesures penals contra el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. A més, sosté que ja han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre els centres educatius que estan «incomplint» la mesura.

Per la seva banda, el director de l’escola Vedruna de Palamós, Mario Mercader, defensa que segueixen les directrius del Departament d’Educació i recorda que «sempre» han «acatat» les instruccions que se’ls han donat, des de l’aplicació de les mesures cautelars a la seva retirada. L’escola Vedruna de Palamós era l’únic centre educatiu de les comarques gironines que aplicava la quota de castellà.

En un «atzucac»

Tot i això, Mercader reconeix que ara es troben en un «atzucac». «El Departament d’Educació ens diu una cosa, les antigues mesures cautelars una altra i la resta de pares i la pròpia Fundació Vedruna Catalunya, com a escola catalana, defensen que hi ha d’haver una directriu comuna en tots els centres educatius i que el 25% de castellà no té raó de ser». Amb tot, reclama que els «professionals de l’ensenyament han de ser els responsables de prendre les decisions pedagògiques sobre l’aprenentatge de les llengües, enlloc que siguin els jutges». En aquest sentit, Mercader assenyala que «el criteri dels docents ha de decidir com s’organitza la immersió lingüística» i defensa que «el treball de les llengües s’ha d’adaptar al context de cada centre educatiu, perquè no és el mateix Palamós que l’àrea metropolitana de Barcelona».

No obstant, Mercader assegura que «algú haurà de pensar com solucionar el problema». Davant l’amenaça de la denúncia per part de la família, confessa que «espero que el Departament d’Educació m’avali quan arribi el moment». En ser preguntat per aquest diari, la conselleria assegura que «la normativa vigent protegeix els centres educatius perquè el responsable dels projectes lingüístics és el Departament». En aquest sentit, sosté que «el decret i la llei aprovats no permeten aplicar aquestes sentències i mesures cautelars, tal i com admet el mateix TSJC i com hem comunicat als centres i al propi tribunal».