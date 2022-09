L’exalcalde i regidor de Torroella de Montgrí Jordi Cordon ha fet oficial la seva candidatura com alcaldable a les pròximes eleccions municipals tot encapçalant la coalició Compromís amb Torroella i l’Estartit-Pacte Local, una confluència entre el PDeCAT i el PNC.

A l’acte hi van participar Albert Robert del PDeCAT i Marta Pascal del PNC. «El PDeCAT concorrerà a les pròximes eleccions municipals amb una coalició electoral de partits polítics, sota la denominació Pacte Local, que assumeix com a valor principal, la seva voluntat de ser oberta, transversal i integradora, i on també s’hi ha incorporat el PNC», va explicar Jordi Cordon, qui ja va ser alcalde del municipi de l’any 2011 al 2019.

Cordon també va anunciar dissabte que Marcos Aladid, Junanjo Sànchez, Carina Puig i Alèxia Cordon l’acompanyaran en aquesta candidatura.