La conselleria de Drets Socials dotarà l’Ajuntament de Palafrugell amb una subvenció de 2,1 milions d’euros per a la rehabilitació d’habitatges, i l’administració local estudia destinar l’import a millorar el barri de Sant Martí. Es tracta d’una convocatòria finançada amb fons Next Generation per actuacions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica, segons va avançar Ràdio Palafrugell. El departament invertirà 97 milions d’euros per millorar 100 barris de 38 municipis de tot Catalunya.

La setmana passada, representats municipals es van reunir a títol informatiu amb representants del veïnat dels pisos Sant Martí i administradors de finques. La reunió, convocada des d’Urbanisme, va avançar que la subvenció es destinarà als cinc blocs dels pisos Sant Martí, construïts per la Cooperativa de Viviendas San Martín (els mateixos que més tard farien els de la Sauleda) a principis dels anys 60 com a mesura per pal·liar la concentració de barraques. Els programes i ajuts es destinaran a millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant actuacions als tancaments, parets exteriors i coberta dels edificis. Això, a part de modificacions a les zones properes (voreres, aparcaments, places), amb la voluntat de l’ajuntament de fer una transformació de tot el barri. El projecte està valorat en 7 milions d’euros, dels quals dos els posa la corporació i un els veïns. La sol·licitud de subvenció havia estat de quatre milions, dels quals se’n rebran dos. Cal veure també, doncs, com es fan les inversions a partir d’aquest moment. Segons va puntualitzar l’emissora local, el calendari previst és el trienni 2023-2025, amb possibilitat de pròrroga el 2026, amb la voluntat de fer intervencions també als carrers adjacents. L’administració se centrarà ara en informar els veïns i veïnes, i realitzar les inspeccions tècniques dels edificis (ITE) i els certificats d’eficiència energètica. A banda d’aquestes accions, es podran dur a terme obres per millorar l’accessibilitat, com la instal·lació d’ascensors, o la degradació física de l’edifici. També es podran fer actuacions d’urbanització o millora de l’entorn, com noves infraestructures de sanejament i millora de les zones verdes o zones comunitàries. Així mateix, també se subvencionarà la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions programades.