Els danys de la pedregada a la Bisbal desborda les empreses de construcció

«Un paleta de La Bisbal em va dir que tenia 150 comandes», explicava Esteve Freixas, president de la Unió d’Empresaris de la Construcció a Girona (UEC). I és que arran de la pedregada que es va produir el passat 30 d’agost els paletes de la localitat del Baix Empordà estan desbordats amb la quantitat de desperfectes que han d’arreglar. Per això, la UEC ha fet una crida a diferents empreses de les comarques gironines del sector de la construcció perquè vagin a donar un cop de mà, en la mesura del que puguin. «Qui pugui disposar d’una setmana o quinze dies per ajudar anirà bé, qualsevol cosa és benvinguda», deia Freixas. I, de moment, aquesta demanda ha fet el seu efecte, perquè ja hi ha una dotzena de companyies gironines que aniran a arreglar diferents desperfectes de La Bisbal d’Empordà.

El passat dijous, el gremi es va reunir amb l’alcalde del municipi, Enric Marquès, que els va transmetre que els agremiats de la zona estan preocupats per la feina que hi ha per fer. I és que alguns, fins i tot, preveuen que amb tots els desperfectes que hi ha, les obres de remodelació s’allargarien durant tres anys. «La gent no s’imagina el que hi ha allà», detallava el president de la UEC a Girona. «És molt greu el que ha passat», continuava narrant, perquè «el que preveien que es podia arreglar amb tres dies ho acaben fent amb una setmana o més». Per tant, la missió dels paletes no és gens fàcil, i és que «canviar una única teula pot portar dues o tres hores de feina».

Les pluges podrien agreujar encara més els desperfectes de les taulades que no estiguin protegides

Tota aquesta gran quantitat de desperfectes que s’han d’arreglar es podria complicar més amb l’arribada de la tardor i les pluges. Si plou, les teulades afectades que no estiguin degudament protegides patiran encara més complicacions. En un principi, aquestes teulades es podrien cobrir amb tendals, per evitar enfrontaments a causa de la pluja, però aquests han d’estar ben col·locats i també de tenir present el vent, que els podria malmetre. Un altre dels problemes amb els quals s’han trobat les empreses és que les assegurances demanen el pressupost, i això fa carregar de feina «extra» a les empreses perquè «és complicat fer un pressupost tancat en una obra de rehabilitació».

Casos de frau

Tot i que les obres de remodelació fa poc que han començat, l’Ajuntament ja ha detectat alguns casos d’estafes. Segons expliquen, són persones que s’ofereixen per treballar, cobren per avançat i després desapareixen sense acabar la feina. Per això, també demanen que la població contracti empreses i professionals legalitzats, com els de la UEC, que «tenen totes les garanties».

En aquest sentit, les empreses del gremi de La Bisbal que tinguin molta feina i que no puguin atendre totes les demandes donaran el contacte d’una de les empreses que s’han apuntat a aquesta llista de la UEC per ajudar a arreglar els desperfectes i siguin aquestes les encarregades d’executar l’encàrrec.