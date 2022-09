Alumnat i professorat universitari de la Universitat de Girona (UdG), Finlàndia, Països Baixos i Itàlia participen des d’ahir a una estada internacional a Torroella de Montgrí i Pals per idear propostes d’adaptació del territori al canvi climàtic. En el marc del projecte Savingscapes, impulsat pel Departament de Geografia de la UdG, l’estada se centra en la governança col·laborativa del paisatge, esdevenint, per a la comunitat universitària, un «laboratori d’aprenentatge».

Durant una setmana, els participants gironins i internacionals - de la Universitat de Finlàndia Oriental, de la Universitat de Wageningen i la Universitat Iuav de Venècia- realitzaran visites de camp i compartiran coneixement en conferències i entrevistes.

La reflexió té en compte les dades de percepció del paisatge obtingudes a partir d’una eina de ciència ciutadana que ha desenvolupat el mateix projecte. Es tracta d’un qüestionari que pretén identificar llocs i paisatges de particular valor entre les comunitats locals. L’enquesta participativa ha aconseguit respostes de residents i turistes, així com d’actors econòmics i gestors. A més, les persones que participen en el laboratori treballen amb un seguit de «storymaps» de l’àrea d’estudi, com a recurs pedagògic innovador. L’estada, finançada amb fons del programa Erasmus+, finalitzarà dilluns 19 de setembre, amb la jornada «Adaptació territorial col·laborativa al canvi climàtic: el cas del Baix Ter». A l’Aula Rafel Llussà (de la Facultat de Lletres), es presentaran i debatran els resultats del laboratori. S’hi faran també xerrades de professorat i membres de projectes de la UdG, com el RiskadapT, i d’escala catalana, com TeRRIFICA, i una taula rodona.