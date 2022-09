Un total de 182 veïns s'han apuntat a la campanya de recollida d'uralita per a particulars promoguda pel Consell Comarcal del Baix Empordà arran de la pedregada de fa unes setmanes. L'ens va contractar una empresa que durant quatre dies es va encarregar de recepcionar el material que aportaven els afectats amb els equips de protecció facilitats, 156 en total. N'hi ha 58 que no han tingut temps de fer-ho i, per això, l'ens ha previst una segona campanya de recollida per a mitjans d'octubre. El Consell calcula recollir unes 50 tones, que es portaran al dipòsit controlat de Castellolí, l'únic de Catalunya que reuneix les condicions per rebre aquest material.

Dels 182 afectats que s'han apuntat a la campanya, el 67% són de la Bisbal d'Empordà, el 23% de Forallac; 8 de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura; 5 de Corçà i 2 més de Parlavà. A mesura que es rebien els formularis, l'Àrea de Sostenibilitat contactava amb el particular per conèixer el material a aportar i donar-li cita per recollir el material de protecció per dur les restes d'uralita al recinte habilitat davant de la deixalleria comarcal de la Bisbal.

El Consell va contractar una empresa durant quatre dies, matins i tardes per fer la recepció del material per part dels veïns, degudament protegits amb els equips facilitats. Durant aquestes dues setmanes, s'han repartit 156 EPIs amb guants, mascareta FPP3 i una granota. Fins ara, 124 particulars han descarregat el material al punt habilitat i 58 més ho faran a la propera campanya prevista per al mes que ve.

El president de l'ens, Joan Manel Loureiro, assegura que segueixen treballant per "donar una resposta àgil" als desperfectes ocasions per la pedregada. "De moment s'ha fet una primera campanya, però se n'organitzaran les necessàries i tantes accions com calguin per ajudar a la ciutadania", remarca Loureiro.

Per la seva banda, l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, diu que la coordinació entre les diferents administracions és "clau" per donar resposta a les necessitats que recullen dia a dia dels afectats. "La major part d'uralita recollida, i de desperfectes, provenen de la Bisbal. Des de l'Ajuntament seguim recollint incidències i precs dels veïns que esperem poder anar solucionant", afegeix.