Les associacions Arquitectes de Palafrugell, Salvem el Golfet i SOS Palafrugell, organitzen una taula de debat en relació amb la moratòria aprovada per l’Ajuntament de Palafrugell per adaptar el planejament urbanístic de tots els sòls urbanitzables del Terme Municipal a les determinacions del nou Pla Director Urbanístic (PDU). Els organitzadors apunten que el debat té per objectiu poder donar una resposta actualitzada els nous reptes socials i mediambientals que es plantegen en el municipi i és per això que demanen a l’Ajuntament de Palafrugell que «urgentment» revisi i adapti el POUM desclassificant sòls urbans no consolidats en funció dels factors que incideixen en el canvi climàtic. «Cal tenir en compte que com més triguem pitjor seran les conseqüències sobre les persones, més grans seran les desigualtats, la marginació de sectors de població i la degradació del medi natural. Entenem que aquestes mesures s’ han de prendre de manera solidària en benefici del conjunt de la societat i no pas en benefici individual de persones o grups, basant-se en els recursos naturals més propers i fomentant la mobilitat lenta i sostenible», exposen els organitzadors en un comunicat.