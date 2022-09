L'Audiència ha condemnat a dos anys de presó un acusat de violar una dona aprofitant que anava molt beguda després d'un sopar de feina a Palamós. Els fets van passar la matinada de l'11 d'agost del 2019. Després de sopar, el grup va estar de festa fins avançada la nit. Cap a les cinc, el processat va quedar-se sol amb la víctima. Va ser aleshores, i essent conscient que ella no podia oposar-s'hi perquè havia "consumit grans quantitats d'alcohol", quan l'acusat la va penetrar. S'enfrontava a una condemna de 8 anys. Aquest dilluns, l'home ha reconegut els fets i l'Audiència ha dictat sentència de viva veu. S'haurà de passar set anys en llibertat vigilada, seguir un curs d'educació sexual i indemnitzar la víctima amb 9.000 euros.

Els fets que han arribat avui a judici van passar la matinada de l'11 d'agost del 2019. Segons recullen els escrits de les acusacions, aquella nit el processat i la víctima havien tingut un sopar de feina en un pis del carrer Mas Juny de Palamós. Després de menjar, el grup va estar de festa fins ben entrada la matinada.

Cap a les cinc del matí, el processat -que és natural d'El Salvador- es va quedar sol amb la víctima, que anava molt beguda. Aleshores, sostenen tant la fiscalia com l'acusació particular, l'home la va violar aprofitant "l'estat d'intoxicació alcohòlica en què es trobava" i sabent que ella "no podia prestar consentiment de manera conscient" a la relació sexual.

Per aquests fets, el processat s'enfrontava a 8 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb accés carnal per via vaginal. Aquest matí, però, a les portes del judici, les parts han arribat a una conformitat que ha permès rebaixar-li substancialment la condemna.

La fiscalia ha modificat el seu escrit d'acusacions provisionals i ha sol·licitat que se li imposessin dos anys de presó. A l'hora d'abaixar la pena, li ha estimat una atenuant de reparació del dany (perquè l'acusat ja havia consignat els 9.000 euros que demanava d'indemnització) i una altra d'embriaguesa (perquè aquella matinada, ell també anava begut).

L'acusació particular i la defensa s'han adherit a la petició del ministeri fiscal, l'acusat ha reconegut els fets i el tribunal ha renunciat a la resta de la prova. El president de la Secció Quarta, el magistrat Adolfo García Morales, ha dictat sentència de viva veu.

No delinquir durant 5 anys

La condemna estableix que el processat no haurà d'entrar a presó a condició que no torni a delinquir durant un període de 5 anys. A més, també haurà de seguir un curs d'educació sexual, s'haurà de passar 7 anys en llibertat vigilada i no es podrà apropar a menys de 300 metres de la víctima ni tampoc comunicar-s'hi durant 3 anys.

En concepte de responsabilitat civil, l'acusat ha d'indemnitzar la dona amb els 9.000 euros que ja havia consignat abans que el cas arribés al judici. La sentència ja és ferma, perquè totes les parts ja han anunciat que no la recorreran.