L'Audiència de Girona ha jutjat avui un acusat d'abusar i exhibir-se sexualment davant de la seva neboda i abusar-ne de forma continuada quan la víctima tenia entre 9 i 12 anys. Segons les acusacions, els fets haurien tingut lloc entre el 2011 i el 2014 al Prat de Llobregat, on vivia la nena, i també a casa dels seus avis a Palafrugell, on vivia l'acusat.

La víctima ha declarat a porta tancada, però ha mantingut el relat que fins ara ha explicat durant el procés judicial, iniciat el 2019 amb la interposició d'una denúncia per part de la víctima de forma conjunta amb la seva germana, que també va denunciar haver rebut abusos anys enrere, però aquests fets es van arxivar perquè havien prescrit.

El relat que defensen les acusacions concreta tres episodis d'abusos, tot i que subratlla que la situació d'abús tenia lloc de forma continuada i irregular. Un dels episodis hauria tingut lloc el 2011 al Prat, mentre la víctima estava sola a casa amb l'acusat. Mentre la nena, que llavors tenia 9 anys, estava a la seva habitació dormint, el processat va entrar i va fer servir la mà de la menor per tocar-se les seves parts íntimes. Llavors la víctima es va despertar i li va preguntar què feia, però l'acusat va dir-li "res" i va marxar de l'habitació.

Durant els estius que la nena passava amb els avis a Palafrugell, també va patir abusos. En dies no determinats, però en innumerables ocasions, aprofitava que la porta del lavabo coincidia amb la de l'habitació de la víctima per masturbar-se mentre la mirava. Altres vegades, mentre ambdós estaven al menjador mirant la televisió, es fregava contra ella.

L'acusat ha negat els fets i ha assegurat que "mai" s'ha quedat sol amb la víctima perquè "sempre hi havia gent per casa", i que, a més, la víctima sempre volia estar amb els avis. Sobre la interposició de la denúncia, ha dit que "sóc el primer sorprès", i ha indicat que fa "anys" que no es parla ni amb la seva germana ni amb les seves nebodes.

Abusos prescrits

La germana de la víctima ha declarat que ella també va patir abusos per part de l'acusat quan passava els estius amb els avis, i que va arribar un moment que va deixar d'anar-hi. Ha assegurat que va explicar-ho als seus pares, però que "mai m'han cregut i sempre m'han tractat de mentidera".

La mare de la víctima ha declarat que ha notat un canvi de comportament en la nena, i que ara és més "esquerpa". Un dels canvis que li ha notat és que "sempre" dorm amb un coixí entre les cames perquè se sent més protegida. Quan la filla li va explicar els fets, en un principi tenia dubtes, perquè "veia que volia anar a veure els avis i jugava amb ell". A més, ha dit que la filla gran no va concretar-li mai què li havia passat a ella, i que l'únic que li deia és que no volia que la seva germana anés a casa els avis. Tot plegat, fins que un dia l'acusat se li va insinuar també a ella. "Ara la crec perquè m'ha passat a mi", ha relatat.

L'àvia de la menor ha assegurat que mai va veure res, tot i que ha manifestat que el processat s'havia quedat sol amb la nena algun cop mentre ella era fora. També ha negat que la germana gran deixés de venir a casa seva, i de fet ha dit que va ser ella qui va criar-les.

Durant el judici no s'ha practicat cap prova pericial, ja que no es va fer cap informe psicològic a la víctima per valorar la seva credibilitat.

El processat s'enfronta a 12 anys de presó pels delictes d'abús sexual a menor de 13 anys, d'abús sexual continuat i d'exhibicionisme continuat. Les acusacions demanen una mesura de llibertat vigilada durant 10 anys i que indemnitzi la víctima amb 1.500 euros. Per la seva banda, la defensa en demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.