Els fons europeus Next Generation destinaran 1,3 milions d’euros per a la rehabilitació i millora d’habitatges a Palamós. L’Ajuntament va concórrer a la convocatòria de la Generalitat per fomentar la rehabilitació d’habitatges dins del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri. L’objectiu d’aquests ajuts és renovar el parc d’habitatge existent al municipi i fomentar la millora energètica dels edificis i l’accessibilitat. Després dels estudis tècnics fets per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós, es va determinar que els àmbits de rehabilitació preferents seleccionats al municipi fossin les vivendes de la Cooperativa «San Martín» de l’avinguda de Catalunya.