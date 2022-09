L'Audiència de Girona jutja aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per abusar sexualment i de manera continuada de la seva neboda quan tenia entre 9 i 12 anys. També se l'acusa l'exhibicionisme i de tocar-se davant de la menor en diverses ocasions. Els fets que han arribat a judici van passar entre els anys 2011 i 2014 al Prat de Llobregat –on residia la víctima- i Palafrugell, on vivia l'acusat. Durant la seva declaració, l'home ha negat els fets, ha assegurat que tenia bona relació amb la menor i que mai es va quedar a soles amb ella. La víctima ha declarat a porta tancada.

Els fets que han arribat avui a judici a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona es remunten entre els anys 2011 i 2014 entre el Prat de Llobregat i Palafrugell. La denúncia la van interposar conjuntament la víctima –aleshores menor- i la seva germana, que també hauria patit abusos per part de l'oncle.

Segons sosté la fiscalia, l'acusat "aprofitant-se" de la relació familiar que l'unia amb la víctima i guiat per un "ànim libidinós" va abusar sexualment de la menor en diverses ocasions. En concret, l'escrit de fiscalia recull que l'any 2011, uns mesos abans de l'estiu, quan la menor tenia 9 anys i estava a casa seva al Prat, l'acusat va aprofitar que els familiars de la nena eren fora per entrar a l'habitació on dormia.

Un cop allà i per tal de "satisfer els seus baixos instints", va abaixar-se els pantalons, va agafar-li la mà a la menor i va "iniciar moviments de masturbació amb la mà d'ella". Quan la víctima es va despertar i li va preguntar què feia, "ell li va contestar que res i se'n va anar a l'habitació".

L'escrit de fiscalia també recull altres abusos que haurien tingut lloc durant els estius, alguns caps de setmana i festius entre els mateixos anys, quan el processat i la víctima coincidien a la casa de Palafrugell on l'acusat residia amb la seva mare –l'àvia de la menor-.

Segons sosté l'acusació pública, l'acusat aprofitava que la porta del lavabo coincidia amb la porta de l'habitació on dormia la menor per "masturbar-se" mentre observava a la menor i que ho feia "sabent que ella el veuria". "Així va ser en innombrables ocasions", conclou.

El fiscal també detalla que en diverses ocasions, mentre la víctima era a la casa de Palafrugell, aprofitava que es tombava al sofà, sobre seu o s'hi recolzava per "masturbar-se fregant el seu membre contra l'espatlla i les cuixes de la nena". "En altres ocasions, interposava entre ells un coixí, tot i que, quan l'apartava ella podia veure com l'acusat es masturbava", remarca l'escric.

Durant el judici que s'ha celebrat a la Secció Quarta l'acusat ha negat els fets, ha assegurat que tenia una bona relació amb la menor i l'altra germana i que mai es va quedar a soles amb ella. De fet, ha afirmat que les portes de les habitacions sempre estaven obertes, que la seva mare –l'àvia de les nenes- sempre se l'enduia si marxava i que si veien alguna pel·lícula al sofà ho feien amb la resta de la família.

La germana de la víctima, però, visiblement afectada, ha corroborat la versió de la menor i ha explicat que va notar canvis en la nena després dels fets. La víctima ha declarat a porta tancada.

Per tot plegat, la fiscalia demana per al processat 12 anys de presó pels delictes d'abús sexual a menor de 13 anys, d'abús sexual continuat i d'exhibicionisme continuat. També demana que se li imposi la mesura de llibertat vigilada durant 10 anys i una indemnització de 1.500 euros. L'acusació particular s'ha adherit a la petició de la fiscalia i la defensa en demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.