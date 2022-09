La Policia Local de Castell-Platja d'Aro han detingut un home per robar amb violència un rellotge valorat en 20.000 euros a un turista. Els fets es remunten a dissabte a la tarda quan dos francesos estaven passejant per la plaça del Dr. Josep Trueta. De sobte, un home se'ls hi va apropar per l'esquena, va empentar fortament un d'ells i d'una estrebada li va robar el rellotge que duia. Després, va fugir corrents sense que ni la víctima ni el seu amic el poguessin atrapar. El lladre va escapar en direcció cap a tres persones que també passaven en sentit oposat per la mateixa vorera i que havia presenciat el robatori. Just quan es va creuar amb elles, una de les noies el va aconseguir aturar i el va reduir a terra.

Quan els agents hi van arribar, van comprovar que el lladre duia el rellotge a la mà i que tenia la polsera trencada a conseqüència de l'estrebada. Es dona la circumstància que era un rellotge d'alta gamma, d'una edició especial valorada en uns 20.000 euros. Els agents van arrestar el lladre, de 34 anys i amb domicili a Barcelona, per un delicte de robatori amb violència.