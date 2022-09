L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació el contracte per millorar el funcionament de la depuradora de la Bisbal d'Empordà per un import d'1,8 milions d'euros. Els treballs tindran una durada de set mesos i consistiran en la renovació de les membranes d'ultrafiltració. Això permetrà ampliar la capacitat de tractament de la infraestructura, passant dels 3.225 a 4.000 metres cúbics al dia. La previsió és que les obres comencin durant el primer trimestre del 2023.

Les obres consistiran en el desmantellament de les instal·lacions existents (inclosa l'estació d'impulsió situada a l'interior del reactor biològic), l'adequació de l'obra actual als requeriments del nou equipament (els treballs es faran a dins del terreny on està ubicada la depuradora), la instal·lació de les noves membranes i la seva posada en marxa. L’actuació, per tant, a més d'incrementar la capacitat de la depuradora, també contribuirà a una millora de l'efluent, que s'aporta per a la recàrrega de l'aqüífer.

La depuradora de la Bisbal va entrar en funcionament el 1993 per a tractar les aigües residuals generades en el municipi. Originalment, l'EDAR es va dissenyar amb una capacitat de 3.000 m3/dia i incorporava un tractament biològic convencional de fangs actius operant a baixa càrrega i una decantació secundària.

La incorporació de nous cabals procedents d'altres nuclis com Casavells, Monells i Sant Sadurní d'Heura, amb una tipologia d’aigües residuals especial fruit de la barreja entre domèstiques i les produïdes en petites explotacions ramaderes va motivar que ACA implantés l'any 2003 un tractament amb membranes d'ultrafiltració.

Actualment la depuradora tracta principalment les aigües residuals provinents de la Bisbal i dels nuclis de Cruïlles, Monells, Corçà i parcialment de Forallac. Per a evitar la infiltració d’aigües provinents de la xarxa de clavegueram, l’ACA ha promogut millores en el clavegueram per a reduir aquestes aportacions, sobretot en el tram que discorre pel riu Daró.