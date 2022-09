La Policia Local de Palafrugell ha sorprès tres membres d'una banda que es dedica a robar amb el mètode del "teletubbie" al municipi.

Aquest tipus de robatori consisteix normalment en el fet que un dels lladres abraça per la cintura la víctima mentre la distreuen i aprofiten per robar. Les víctimes sovint són persones d'edat avançada i sostreuen rellotges i joies.

L’actuació va tenir lloc el 8 de setembre, quan els agents de Palafrugell van detectar un vehicle sospitós circulant pel poble i on viatgen tres persones.

Els agents van identificar-los i els van mostrar la documentació. Aquesta, apunta, segons la policia, que majoritàriament era falsa.

A banda, la persona que conduïa el vehicle era menor d'edat, tenia 17 anys i els policies van comprovar que el permís expedit era del Regne Unit a més i no el tenia habilitat per circular per Espanya. Per aquest motiu van retenir el vehicle i van obrir les diligències pertinents. D’altra banda, els agents locals també van comprovar que una les ocupants comptava amb una ordre de detenció de la Policia Local d’Arenys de Mar per un robatori amb violència i intimidació. El tercer ocupant del vehicle va acabar identificat però no va ser detingut. Els dos primers en canvi, sí que hi van acabar pel tema documental i per l'ordre vigent, segons informa la policia.