La dona que va resultar ferida i ha perdut la visió d'un ull arran de l'atac amb sosa càustica a Sant Feliu de Guíxols ha exculpat l'acusat al judici, que s'ha fet aquest dimarts a l'Audiència de Girona. A la seva declaració, ha assegurat que el 29 de juny del 2020 estaven discutint, van forcejar amb l'ampolla i el líquid la va acabar ruixant "per accident": "Ell no pretenia fer-me mal. Ni a mi ni a la meva filla".

L'acusat s'enfronta a 15 anys i mig de presó per ferir la dona, la filla de 5 anys d'ella i la mainadera. La dona ha remarcat que continuen sent parella i que l'estima "molt". El processat ha assegurat que no tenia intenció de ferir ningú i ha afirmat que va fugir perquè tenia "por" del marit de la dona.