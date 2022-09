La botiga El Trampolí, de la Bisbal de l'Empordà, ha engegat una campanya solidària per reparar l'establiment que té al carrer de l'Aigüeta del municipi. La teulada de la botiga va quedar malmesa arran de la pedregada de finals d'agost i des d'aleshores roman tancada per impossibilitat d'ús. La calamarsa va provocar també desperfectes en el material i, tot plegat, impedeix a l'entitat mantenir l’activitat habitual.

El Trampolí és un projecte que neix amb la intenció que les persones amb discapacitat intel·lectual siguin protagonistes del mateix projecte de vida i intenta proporcionar un habitatge i una feina a aquelles persones que, per una raó o altra, tinguin o no papers i no tinguin tampoc la possibilitat de treballar. Gràcies a la botiga de la Bisbal d'El Trampolí, sis d'elles ho poden fer. Hi ha més botigues repartides entre el territori, encara que la de la capital del Baix Empordà és la principal font d’ingressos. «Necessitem fons per arreglar-la i reobrir-la de nou. Amb la persiana abaixada, no podem ajudar a totes les persones que ho necessiten», manifesta la directora de l’entitat, Maite Cobos.

Després de gairebé un mes de la pedregada, han hagut de traslladar la botiga en un altre punt del municipi. Ara, resten a l'espera de rebre l'aprovació per obrir el nou establiment per intentar reduir al mínim les despeses que s'arrosseguen i se sumen des d’aleshores: de personal, lloguer, mobiliari...

Entitats, associacions i particulars han fet aportacions per intentar ajudar a sufragar costos i arreglar la teulada. De fet, la Penya Blaugrana de Monells ha fet uns adhesius solidaris, que són «tot un èxit», afirma Cobos. La gasolinera BP de Corçà-Vulpellac també ha participat en la causa, així com la cerveseria artesana La Lluita, que donarà els beneficis de setembre al Trampolí. «Un cop més, la societat civil ha entès millor que els càrrecs polítics com actuar, i estem enormement agraïts», diu Cobos. «Necessitem ajuts públics, per això vam sortir al carrer quan va venir Pere Aragonès al municipi».

Des de l'entitat, van estrenar aquest cap de setmana l’obra de teatre «Cadenes» i els beneficis que es van fer amb la venda d’entrades aniran destinats a reparar la botiga. D’altra banda, El Trampolí resta a l’espera del pla urbanístic que vol fer l’Ajuntament a la zona del carrer de l’Aigüeta, per saber del cert si es podrà arreglar la teulada o caldrà esperar les obres municipals per decidir com gestionar l’espai de la botiga.