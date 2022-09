«Les noves tecnologies estan guanyant pes com a alternativa dels fàrmacs tradicionals»

El progrés de les noves tecnologies i les solucions digitals es va incorporant en tots els sectors de la societat. En aquest sentit, un dels àmbits que més se n’ha vist beneficiat és el de la salut.

Entre altres aspectes, propicia una millora en la innovació en màquines, medicaments i tractaments per tal de guanyar en qualitat de vida de les persones.

Aquest és un dels aspectes que una quarantena d’investigadors referents internacionals van debatre ahir per primera vegada a Cap Roig, en una trobada organitzada per la Fundació ”la Caixa”. El principal objectiu de la trobada, que s’allargarà fins avui, és facilitar l’intercanvi d’idees i propostes entre alguns dels millors científics especialistes de tots dos països en malalties infeccioses, neurociències, oncologia, i malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades. Tots van rebre un ajut d’entre mig milió i un milió d’euros de la convocatòria CaixaResearch d’Investigació en Salut del 2018 per desenvolupar projectes d’excel·lència que ara conclouen.

Amb el suport de moderadors experts en les matèries tractades, com el periodista científic de la BBC Quentin Cooper o la científica i emprenedora en el món de la biotecnologia Maribel Bergés, es va fomentar la reflexió conjunta sobre altres qüestions que envolten la investigació en biomedicina en salut, com ara la innovació i la transferència de resultats cap a la pràctica clínica, l’obtenció de fons europeus o l’atracció de talent, entre altres reptes als quals s’enfronten els centres de recerca a Espanya i Portugal.

«És la primera vegada que fem aquesta jornada i la nostra intenció és repetir-la de forma anual, es tracta d’un entorn ideal i els participants agraeixen aquesta tranquil·litat, lluny dels laboratoris», va explicar a aquest diari el director d’Institucions de Recerca i Salut de Fundació ”la Caixa”, Ignasi López.

En aquesta primera trobada, entre els investigadors participants hi ha el director general del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carlos III (CNIC) i director de l’Institut Cardiovascular i Physician-in-Chief del Mount Sinai Medical Center de Nova York, Valentí Fuster; el director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (FCRB), Elías Campo, i la directora executiva i líder de grup a l’Institut de Medicina Molecular (iMM) de Lisboa, Maria Mota.

També destaquen noms com el de Josep Dalmau, investigador ICREA i líder de grup de Patogènesi de les Malalties Neuronals Autoimmunes a l’IDIBAPS; Francisco Sánchez Madrid, director científic de l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Universitari La Princesa, o Fátima Gebauer, líder de grup i coordinadora del programa en Regulació Genètica, Cèl·lules Mare i Càncer al Centre de Regulació Genòmica (CRG), entre molts d’altres.

«En el primer debat, hem escollit sis projectes en què les tecnologies tenen un paper molt important en els descobriments que els científics desenvolupen i que precisament han presentat», manifesta López.

Progrés en el Parkinson

Un dels ponents que va participar ahir en el primer debat és Miquel Vila, professor d’investigació ICREA a l’hospital Vall d’Hebron i Institut de Recerca. A través de l’ajut de la Fundació ”la Caixa” està estudiant els mecanismes moleculars que es produeixen en el Parkinson per tal de desenvolupar estratègies terapèutiques efectives per lluitar contra aquesta malaltia.

Un dels descobriments més recents és el pes de la neuromelanina en el desenvolupament de la malaltia, fet que han pogut copsar per modificació genètica, a través d’animals d’experimentació que produïen aquest pigment i que, a més, l’anaven acumulant amb l’edat tal com passa als humans.

«Hem estudiat mecanismes per reduir la neuromelanina per evitar el desenvolupament del Parkinson i un dels mètodes eficients es basa en ultrasons, un sistema poc invasiu, ja que no fa falta intervenció quirúrgica, i que mostra el pes de les noves tecnologies en el tractament de les malalties», explica Vila a aquest diari. L’investigador afegeix que les eines tecnològiques aporten molts beneficis en tots els àmbits de la salut. «D’una banda, estan guanyant pes com a alternativa dels fàrmacs tradicionals i, en el cas del Parkinson, també ens permet fer un seguiment més continuat dels pacients, gràcies, per exemple, a dispositius electrònics que ens permeten conèixer l’estat de salut del pacient en tot moment».

A més, «els metges poden dissenyar tractaments més personalitzats per als pacients, perquè les noves tecnologies ens permeten saber quin determinat gen ha desenvolupat la malaltia i, d’aquesta manera, es poden aplicar teràpies determinades depenent de les característiques de cadascú», conclou.