Aquest proper diumenge 2 d’octubre al parc dels Estanys de Platja d’Aro el Grup de Natura Sterna, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, celebrarà el Dia Mundial dels Ocells amb un munt d’activitats pensades per gaudir de la natura en família. Al llarg de tot el matí petits i grans podran participar en l’observació d’ocells assistida per experts i en el taller infantil d'elaboració de boles de llavors, així com visitar les exposicions de Fotografia de natura, de Pintura naturalista i de fustes de plantes llenyoses de Catalunya i Occitània.

En el marc de les activitats, els Agents Rurals alliberaran un rapinyaire recuperat al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà.