El Sindicat de l’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols, format per un grup de persones autoorganitzades que reivindiquen l’accés a l’habitatge al municipi, ha anunciat a través de les xarxes socials que la policia els ha desnonat.

L’entitat va ocupar el passat 4 de juny l’edifici número 5 del carrer del Mall al qual va rebatejar com «La Surera». El bloc, que fins aleshores estava en desús, és propietat de l’Ajuntament, que havia iniciat els tràmits administratius per desnonar-los en data oberta. Uns tràmits que la policia va executar el passat 20 de setembre.

En un comunicat, el sindicat critica l’actuació del govern municipal, que qualifica de «totalment irregular»: «Malgrat que el govern local, encapçalat per Carles Motas, hagi actuat de manera totalment irregular per acabar-nos fent fora d’un edifici en desús des de fa anys, el jovent continuarem lluitant». L’ens afegeix que al municipi «no hi ha un espai on desenvolupar-nos com a joves, on poder gaudir d’un oci sa» i insten al consistori a negociar per tal d’aconseguir un espai que respongui a les seves necessitats.

El sindicat exposa que a Sant Feliu la pressió urbanística «és molt gran i les famílies de classe treballadora, les famílies vulnerables i el jovent cada vegada té més dificultats per accedir a un habitatge digne». Els membres de l’ens també manifesten que els darrers mesos havien estat realitzant tasques de manteniment per habilitar l’edifici.

Edifici en mal estat

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, va manifestar que l’edifici «s’havia de desnonar perquè s’haurà d’enderrocar per seguretat, perquè està en molt mal estat»: «Quan hi van accedir no hi havia ningú. Hi havia el mateix que va trobar l’Ajuntament quan va comprar l’immoble. L’edifici es va comprar amb la voluntat que hi hagi un accés pel projecte de l’Hospital i l’enderroc es durà a terme quan comencem l’obra de l’antic hospital, calculem que podria ser a partir de 2023 o 2024. Estem esperant si podem tenir fons Next Generation per aquest projecte»,va concloure Saballs.