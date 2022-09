Torroella de Montgrí i l’Estartit han estat acreditades com a adherides al programa de Destinació Turística Intel·ligent (DTI) després de ser avaluades amb la metodologia de la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR). Un organisme que depèn del Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme del Govern Espanyol. El model DTI està avalat per organismes internacionals com l’Organització Mundial del Turisme, el Banc Interamericà de Desenvolupament, l’OCDE, la Comissió Europea i la World Travel and Tourist Council (WTTC). Es basa en cinc eixos i més de 200 requisits.