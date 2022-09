Calonge ha iniciat les obres de reurbanització de l’avinguda Catalunya de Sant Antoni per transformar-la en una via urbana i verda que afavoreixi la mobilitat sostenible. L’actual avinguda funciona com una carretera amb dos carrils de circulació on es prioritza el cotxe. El projecte, que compta amb una inversió de 946.648 euros, la reconvertirà en una travessia més pacificada. Per fer-ho, el primer tram tindrà unes voreres més amples, espais d’estada i passeig. També es milloraran les instal·lacions actuals i es renovaran els paviments i el mobiliari urbà. Les obres, que aniran a càrrec d’Aglomerats Girona S.A, es faran en dues fases i està previst que durin uns nou mesos.